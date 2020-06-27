2020/06/27 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تنعى أمر الفوج الثاني بلواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة بعد وفاته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تنعى أمر الفوج الثاني بلواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة بعد وفاته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).