مصدر أمني لـ” العهد نيوز”: اعتقال عنصرين اثنين من ابرز خلايا مجرمي داعش بحملة دهم وتفتيش شرقي الفلوجة

2020/06/27 | 20:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم السبت، عن اعتقال عنصرين اثنين من بقايا خلايا مجرمي داعش بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز” ان “قوة امنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفتيش على منطقة الجزيرة بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، […]

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