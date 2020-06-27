صحة الكرخ تعلن الموقف الوبائي والتوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بكورونا

2020/06/27 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الموقف الوبائي والتوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان الموقف الوبائي في الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها الیوم جاء كالاتي:- ابو غريب/ ١١ ابو دشير […]

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