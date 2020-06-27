وزارة الداخلية تنفي وجود تحركات لإطلاق سراح الضابط طه شهاب المتهم باغتصاب مواطنة

2020/06/27 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، آخر تطورات قضية الضابط طه شهاب المتهم بالاغتصاب، وملابسات اعتدائه على مواطنة في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير دائرة علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن في بيان إن قضية آمر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الأسودي متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وملابسات الاعتداء على شرف مواطنة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل قيادة شرطة صلاح الدين، مضيفا أن العقيد أودع التوقيف وسحبت يده بتاريخ الثامن من الشهر الحالي، بناءً على الشكوى المقامة ضده في مكتب مكافحة إجرام سامراء من قبل المواطنة، والتي ادعت بقيامه بالاعتداء على شرفها.

هذا، ونفى معن، وجود تحركات لإطلاق سراح المتهم، مؤكداً أن الضابط يخضع إلى إجراءات قانونية وأصولية.

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