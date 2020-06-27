استخبارات الداخلية: القبض على 7 إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل مواطن ببغداد

2020/06/27 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على سبعة إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل مواطن ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم أقبل على رمي رمانة يدوية على أحد المنازل في منطقة الغزالية ببغداد، اذ تم القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من قيامة بجريمته، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية أن السبب وراء ذلك خلاف عائلي.

وتابع بيان الوكالة، ان الارهابيين عملوا تحت كنياتٍ وأسماء مختلفة في ما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري، والمعسكرات العامة، ولواء دابق، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض اتاوات على المواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة في الفترات السابقة.

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