وزير الداخلية: ينبغي تعزيز التنمية والأمن والسلام لشعبي إيران والعراق

2020/06/27 | 20:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي في محادثة هاتفية مع نظيره العراقي عثمان علي فرهود مشير الغانمي عن أمله بأن يتمكن البلدين من تحقيق ال...

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