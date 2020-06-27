نائب: لايوجد اي اثر ايجابي لقرارات الكاظمي

2020/06/27 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعثر في ملف السيطرة على المنافذ الحدودية, وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حاول البدء في ملف السيطرة على المنافذ الحدودية لكنه تعثر رعم انها من اكبر ملفات الفساد المالي والاداري في العراق مؤكدا بان الكاظمي لايملك تصور عن […]

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