تجربة سارة ومثيرة.. تركيا تعلن النجاح بالقضاء على فيروس كورونا داخل جسد مصاب عبر الاشعاع!

2020/06/27 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت مديرية الصحة في ولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) نجاحها في علاج مريض بفيروس كورونا، عبر إخضاعه للعلاج الإشعاعي التركي “تيركش بيم” (TurkishBeam).وفي مؤتمر صحفي، قال مدير صحة الولاية جيهان تكين “قمنا بتنفيذ مشروع العلاج الإشعاعي أول مرة على مريض في ديار بكر”.وأوضح تكين أن المريض كان في وحدة […]

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