حماس والجهاد تدعوان للاشتباك الميداني ضد “الضم” والاستيطان

2020/06/27 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت حركنا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم السبت، على دعمهما الكامل للتحركات الشعبية والوطنية في الضفة الغربية والقدس واراضي 48 لحماية الأرض في مواجهة مخططات “الضم” الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.ودعت الحركتان، الجماهير الفلسطينية إلى أوسع المشاركة في الفعاليات الجماهيرية والاشتباك الميداني في وجه مشروع الاستيطان والإرهاب.وجاء ذلك خلال اجتماع عقده قيادة الحركتين […]

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