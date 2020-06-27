المنافذ تعلن إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في منفذ أم قصر

2020/06/27 | 20:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية المنافذ الحدودية عن إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصالات في منفذ أم قصر الشمالي.وذكرت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “هيأة المنافذ الحدودية في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة تمكنت من ضبط حاويات حجم (40) قدم عدد( 3 ) تم التصريح بحمولتها حسب المعاملة الكمركية أدوات احتياطية […]

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