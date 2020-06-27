واشنطن تنفي تصريحًا نسب للسفيرة الأمريكية في الكويت حول

2020/06/27 | 20:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت السفارة الأمريكية في بغداد، السبت، تصريحًا نسب إلى السفيرة الأمريكية في دولة الكويت حول عملية جهاز مكافحة الإرهاب ضد كتائب حزب الله.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي في السفارة في بيان، 27 حزيران/يوينو، أن "السفارة الأمريكية في بغداد تؤكد أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوفسكي والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية هي تلفيق خبيث".

وأضاف البيان، "لم تقم السفيرة رومانوفسكي بإجراء مثل هكذا مقابلة وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم إنشاؤه لنشر الأخبار المزيفة".

وتداولت مواقع ومحطات تلفزيونية تابعة لفصائل مسلحة وأخرى تابعة لـ"اتحاد الإذعات التلفزيوينة" الذي تشرف عليه طهران، تصريحًا نسب إلى السفيرة الأمريكية أشارت فيه إلى مشاركة واشنطن في العملية التي استهدفت موقعًا لكتائب حزب الله في الدورة.

واستندت تلك المواقع والمحطات، إلى رابط إلكتروني يرتبط بوكالة الأنباء الكويتية، وهو ما وصفته السفارة الأمريكية بـ"الموقع المخصص لنشر الأخبار الملفقة".

ونص التصريح المنسوب إلى السفيرة الأمريكية، على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدولة العراقية والقوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب، وأن مصطلح الانقلاب العسكري ليس صحيحًا والحقيقة هي أن واشنطن ترى أن فوضى السلاح في العراق ليس بالأمر المطلوب ويجب حصرالسلاح بيد الجيش، وسوف تساند واشنطن بكل قوة محاولة الحكومة العراقية لتحقيق هذا الأمر".

وحول عملية الدورة، نسبت تلك الوسائل إلى السفيرة قولها، إن "الدعم الأمريكي لمعرفة الجهة التي تطلق الصواريخ في العاصمة العراقية كان بطلب من الدولة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب وأن مشاركة قوات الإئتلاف في هذه العملية كان بدعوى رسمية ووفقًا للقوانين الدولية".

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