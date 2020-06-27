ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في سويسرا

2020/06/27 | 21:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ازداد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمقدار 69 شخصا، أي بزيادة 11 إصابة بالمقارنة مع اليوم الذي سبقه.ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفدرالية، التي نشرت يوم السبت، كانت هذه الزيادة أكثر بمرتين ونصف من متوسط الإصابات خلال الشهر الأخير.وبلغ عدد المصابين بالمرض حتى الآن، 31555 إصابة.[…]

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