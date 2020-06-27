ما قيمة راتب أحمد راضي التقاعدي وهل كان لديه امتيازات وما قصة اعانته لـ 3 عوائل فقيرة ببغداد؟

2020/06/27 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف أمين الدعمي - محامي نجم الكرة العراقية احمد راضي مقدار ما كان يتقاضاه الراحل من أموال تقاعدية وفيما أوضح حقيقة طلبه تشريح جثته بين كذلك فيما إذا كان بالفعل طلب نقله للعاصمة الأردنية عمان لعلاجه بعد اصابته بفيروس كورونا الذي توفي بسببه.

وأوضح الدعمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان "لا صحة على الإطلاق لطلب احمد راضي تشريح جثته بعد وفاته، أبو هيا كان من المؤمنين بقضاء الله وقدره".

ورداً كذلك على ما انتشر في مواقع إخبارية واخرى للتواصل الاجتماعي عن طلبه الخروج من العراق لعلاجه أكد الدعمي "لا صحة لطلب احمد راضي نقله إلى عمان لغرض العلاج، كورونا ليس له علاج في كل العالم، راضي كان يريد أن تنتهي حياته بين أهله، قال حرفيا: إذا شفت "فيصل" أبنه الصغير سأتعافى".

وبين ان " تأخر سفر احمد إلى عمان جاء بسبب عدم توفر طائرة خاصة تقله الى هناك".

وفيما يتعلق بالمخصصات المالية التي كانت تصرف لراضي أوضح “لم يكن لدى أحمد اي راتب او امتيازات من البرلمان كما يتحدث عنه البعض، مدخوله الوحيد كان راتبه التقاعدي عندما كان موظفا في وزارة النقل بفترة الثمانينيات من القرن الماضي كلاعب بنادي الوزراء مع تقاعد عن سنتين كان فيها عضوا في البرلمان، كل ما كان يأخذه مليونا دينار عراقي جزء منه يصرف على 3 عوائل فقيرة في بغداد ومنها عائلة في البياع كنت أنا من يوصل اليها الأموال".

ولفت الى ان "احمد راضي لم يكن يمتلك بيتا في العراق، منزله في بغداد مستأجر وعائلته متواجدة في عمان، وعمله في بغداد وكان لديه مشروع رياضي ويريد إكمال حلمه في العراق".

واصدرت عائلة النجم الدولي الراحل احمد راضي، الاحد 21 حزيران 2020، توضيحا بشأن حقيقة الاقاويل التي اشارت الى وصيته بفتح تحقيق بوفاته وطلبه تشريح جثته.

وقال زوج كريمة راضي، احمد الحديثي، في منشور على صفحته بموقع’’فيسبوك’’: "نحن عائلة الراحل الكابتن احمد راضي ..



نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن اهل بيته بانه تم توصية أحد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل احمد راضي".

واضاف: "في الوقت الذي نستغرب فيه الاكاذيب التي اطلقها البعض ممن محسوبين على الصحافة ولم يشاركوننا احزاننا او التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن احمد راضي ،،، لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لاي شخصية بعيدة او قريبه او تكليف احد من قبل عمي الراحل الكابتن احمد بوضع وصيته بتشريح جثته ..



او التقرب اليها مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل".

وتابع: "نسال الله ان يتغمد عمي وكل الذين انتقلوا الى جوار ربهم ازاء تعرضهم بهذا الفايروس القاتل بواسع رحمته داعين المولى ان يسكن عمي وجميع المسلمين جنات رحمته وان يلهمنا واياكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ".

ويوم الأحد الماضي، دُفن جثمان اللاعب العراقي، أحمد راضي، في مقبرة الكرخ ببغداد، بعد وفاته صباح اليوم في مستشفى النعمان، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وأظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، جثمان الكابتن أحمد راضي وهو يوارى الثرى في مقبرة الكرخ، المخصصة لضحايا كورونا ببغداد.

وكان احمد راضي قد ظهرت عليه أعراض المرض يوم السبت الموافق (13 حزيران 2020)، ونقل الى مستشفى ابن النفيس، ومنه الى ابن سينا، واستقر اخيرا في مستشفى النعمان الى حد وفاته.

وغادر راضي المستشفى التي خضع فيها للحجر، قبل أن يعود إليها في اليوم الثاني، إثر تدهور حالته الصحية.

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