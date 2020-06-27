خلية الاعلام الامني تنعى امر الفوج الثاني بلواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة بعد وفاته بفيروس كورونا

2020/06/27 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نعت خلية الإعلام الأمني، السبت (27 حزيران 2020) آمر الفوج الثاني بلواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة، سعد اليساري، بعد وفاته بفيروس كورونا.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا اليوم نبأ وفاة المغفور العقيد (سعد علي خميس اليساري) امر الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة اثناء اجازته الدورية نتيجة اصابته بفايروس كورونا".

واشارت الى أن "الضابط من خيرة الآمرين المخلصين الشجعان، وعمل بمنتهى الامانة والإخلاص، وقد كرس حياته من أجل خدمة العراق والدفاع عنه".

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بغداد اليوم- واسط

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وذكر بيان للقيادة انه "تم فتح تحقيق عاجل بإشراف اللواء قاسم راشد زويني لمعرفة ملابسات حادث ا

بغداد اليوم- واسط

افاد مصدر امني من داخل محافظة واسط، اليوم السبت، باغتيال ضابط عمليات مركز شرطة قضاء الحي بالمحافظة، العميد كاظم راضي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين يستقلون دارجة نارية، فتحوا نيران اسلحتهم صوب العميد كاظم ر

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وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى شهدت في الاشهر الا

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