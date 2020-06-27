صفحة متخصصة ترصد جسمًا مضيئًا على الجانب المظلم من القمر.. هل اخذ ضوءاً من الأرض؟

2020/06/27 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت صفحة تلسكوب العراق والمتخصصة بتصوير ورصد الكواكب، تفسيرًا حول ظهور جسم مضيء على الجانب المعتم من القمر، والذي لم يكن يصله ضوء الشمس.وقالت الصفحة المتخصصة والتي يديرها عدد من المهتمين بمراقبة وتصوير الكواكب، في تديونة رصدتها “يس عراق”، مخاطبة متابعيها: “تذكرون قبل يومين بالبث المباشر صورنه الجزء المعتم او المظلم […]

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