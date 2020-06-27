2020/06/27 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات حادث اغتيال ضابط عمليات قسم شرطة قضاء الحي في واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 21:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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