إيران تطلق حملة “ضع الكمامة” للحد من تفشي كورونا

2020/06/27 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أطلقت إيران حملة لتحفيز السكان على استخدام الكمامات، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا.وقال نائب وزير الصحة إيرج حريرجي إن 120 شخصا أصيبوا في إحدى المحافظات بعد حضور حفل زفاف، دون أن يذكر اسم المحافظة.ولدى إطلاقه حملة باسم “ضع الكمامة”، […]

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