الكاظمي يوجه التعامل بحزم مع المتجاوزين على الكوادر الصحية

2020/06/27 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الأجهزة الامنية بالتصدي لمن يحاول التجاوز والاعتداء على الكوادر الصحية.وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال في بيان، مقتضب، إن "السيد رئيس مجلس الوزراء يوجّه الأجهزة الأمنية بالتعامل بحزْم مع المتجاوزين والمعتدين على الكوادر الصحية".وألقت شرطة محافظة ذي قار، في وقت سابق الجمعة، القبض على شخصين بعد اعتدائهما على الكوادر الطبية في مستشفى الحسين التعليمي، في وقت علّقت فيه دائرة صحة المحافظة على الحادثة.

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