لجنة الاقتصاد والاستثمار : تقدم مقترحات لاحتواء أزمة العراق الاقتصادي

2020/06/27 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي جملة مقترحات إلى الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، موكدا ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية وتعظيم الإيرادات غير النفطية العديدة.ودعا الفيلي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إلى “مراجعة جولات التراخيص النفطية”، موضحا أن “تقارير اللجنة المالية اشارت الى ان مستحقات تلك الشركات للأشهر الستة القادمة […]

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