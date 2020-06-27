تقرير واشنطن السنوي حول الإرهاب في العراق: سيطرة «صوريّة» للحكومة على الأراضي المحرّرة

2020/06/27 | 21:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت #السفارة_الأميركية في #العراق، بنشر جزء من التقرير السنوي الذي تقدمه #وزارة_الخارجية الأميركية لـ #الكونغرس حول الإرهاب والمجموعات الإرهابية في #العراق، عبر بيان لها.جاء في البيان: «وفقًا للبند 22 من قانون #الولايات_المتحدة ، والذي…

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