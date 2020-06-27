الأمم المتحدة تحقق في فيديو “جنسي فاضح” في إسرائيل

2020/06/27 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعربت منظمة الأمم المتحدة عن صدمتها وانزعاجها الكبيرين، بعدما أظهر مقطع فيديو ممارسة جنسية فاضحة داخل إحدى سياراتها الرسمية في إسرائيل.وأظهر مقطع الفيديو امرأة ترتدي فستانا أحمر في وضع “مخل” إلى جانب رجل في المقعد الخلفي من سيارة رباعية الدفع تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.وجرى نشر الفيديو على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، […]

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