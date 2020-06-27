الحشد الشعبي يتكفل بنقل الاوكسجين من المعمل الى مستشفى البصرة العام وبالعكس

2020/06/27 | 21:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن لواء علي الاكبر “لواء ١١ حشد شعبي” قيامه بمهمة نقل قناني الاوكسجين من المعمل الى مستشفى البصرة العام وبالعكس بعد مناشدة نقابة الاطباء بسبب نقص العمال.وقال آمر فوج المختار الثقفي في اللواء حيدر المختار لـ /المعلومة/، انه “بعد مناشدة نقيب الاطباء في البصرة الدكتور مشتاق ابو الهيل وامتثالا لتوجيهات المرجعية الدينية […]

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