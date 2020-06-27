2020/06/27 | 21:49 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الشيخ اليعقوبي في الناصرية يتعهد بحماية المؤسسات الصحية في حال تخلي الشرطة عن واجباتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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