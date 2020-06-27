النجيفي وراء تواجد القوات التركية.. مسؤول محلي يكشف لـ”العهد نيوز” تفاصيل معسكر زليكان

2020/06/27 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن عضو مجلس ناحية بعشيقة حسين زينل علي, اليوم السبت, بان تواجد القوات التركية في معسكر زليكان بسبب الاتفاقية الامينة بين الجانب التركي ومحافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي بداعي تدريب قوات حرس نينوى.وقال حسين زينل في حديث خص به “العهد نيوز” بان تواجد القوات التركية في معسكر زليكان القريبة من ناحية بعشيقة […]

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