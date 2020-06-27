السوداني يصدر توضيحا بشأن اجهزة الاوكسجين التابعة لشركة الربيع المتوقفة عن العمل

2020/06/27 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدر النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توضيحا بشأن اجهزة الاوكسجين التابعة لشركة الربيع المتوقفة عن العمل، لافتا الى انه تم عقد اجتماع بين الصناعات الحربية وصحة الرصافة وخرج باتخاذ اجراءات لالغاء سحب العمل وتشغيل هذه الاجهزة. وقال في بيان انه "في ضوء ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود معامل جديدة لانتاج مادة الاوكسجين لم يتم الاستفادة منها وتشغيلها نهائيا ومنذ عام (2017) على الرغم من انتشار وباء كورونا وحاجة المرضى إلى الأوكسجين".واكد السوداني أنه "تواصل مع الجهات المختصة وتبين أن هذه الاجهزة موجودة في شركة الربيع بموجب عقد مع دائرة صحة الرصافة منذ عام (2014) الا ان صحة الرصافة لم تستلم هذه الاجهزة وقامت بسحب العمل عام (2017) بحجة ان هذه الاجهزة تنتج اوكسجين بنسبة نقاوة ٩٣٪؜". واوضح السوداني "وبحسب المعلومات بان هذه النسبة هي المثبتة بالعقد والشخص المتحدث بالفيديو هو مجهز هذه الاجهزة الى شركة الربيع ولم يستلم مستحقاته"، مبينا ان "نقاوة الاوكسجين بنسبة ٩٣٪؜ وأنها لايمكن ان تستخدم لمرضى كورونا وبالامكان استخدام هذه النسبة لحالات الطوارئ ولامراض اخرى غير كورونا". وتابع السوداني أنه "تم عقد اجتماع بين الصناعات الحربية وصحة الرصافة خرج باتخاذ اجراءات لالغاء سحب العمل وتشغيل هذه الاجهزة".واكد السوداني أن "هيأة المستشارين في مجلس الوزراء تتابع الموضوع وسيتم استحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية على الغاء سحب العمل".

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