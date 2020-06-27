2020/06/27 | 21:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت، عن عزمها تقديم مقترح جديد بشأن حظر التجوال إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي في تصريح، إن “هناك دراسة مع الجهات الأمنية ستتم لمناقشة زيادة الإصابات بفيروس كورونا خاصة في الأيام الأخيرة”.، مبينا أن “مقترحا جديدًا سيقدم حول حظر التجوال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك جديد من الصحة حول حظر التجوال.. ماذا سيتضمن المقترح؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك جديد من الصحة حول حظر التجوال.. ماذا سيتضمن المقترح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).