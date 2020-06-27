مقترح لتسمية كأس الخليج المقبلة باسم “احمد راضي”

2020/06/27 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قدم أستاذ القانون الرياضي في الجامعة الامريكية في الامارات سابقا، علي سماكة، مقترحاً لتسمية بطولة كأس الخليج المقبلة باسم اسطورة الكرة العراقية الراحل احمد راضي.وقال سماكة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “قدمت مقترحاً على عدد من الاتحادات الخليجية لكرة القدم من اجل تسمية بطولة كأس الخليج المقبلة باسم النجم الراحل احمد راضي”.[…]

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