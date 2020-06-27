2020/06/27 | 22:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجيش التركي ينفذ إنزالاً في زاخو بعد ضربات جوية شمال العراق الإتحاد الوطني : إعتداءات أنقرة المتكرّرة إزدراء لمذكرات الإحتجاج السليمانية – الزمان دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الرئاسات الثلاث إلى الرد بشدة على القصف التركي لمناطق في إقليم كردستان.
وقالت الكتلة في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (قصف تركيا […]
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وقالت الكتلة في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (قصف تركيا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحاد الوطني : إعتداءات أنقرة المتكرّرة إزدراء لمذكرات الإحتجاج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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