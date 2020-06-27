2020/06/27 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يخمد حريقاً إندلع داخل مستشفى أهلي القبض على دواعش ومقتل آخرين بضربات جوية في صلاح الدين بغداد – فائز جواد تكريت – مازن عبد الحميد اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على سبعة دواعش في نينوى ومتهم استهدف منزلا سكنيا ببغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز […]

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