2020/06/27 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السباعي يفوز بجائزة ناجي نعمان الأدبية عمان – الزمان حَصَدَ القاص العراقي علي السباعي جائزة ناجي نعمان الأدبية لعام 2020، وجاء هذا الفوز عــــــن مجموعته القصصية (الحبّوبيُّ ينظرُ مريديه)، التي تم اختيارها من بين (1034) مجموعة قصصية شاركت في المنــــافسة هذا العام.وكان موقع الجائزة قد أعلن الجمعة 26 حزيران الجاري، عن […]

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