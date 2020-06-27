2020/06/27 | 22:00 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تقول إنها أبعدت ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه الإقليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تقول إنها أبعدت ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه الإقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تقول إنها أبعدت ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه الإقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).