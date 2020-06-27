مدير تقاعد نينوى لـ”العهد نيوز”: استثناء الدائرة من التعطيل لإنجاز المعاملات التقاعدية للموظفين والشهداء

2020/06/27 | 22:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير تقاعد نينوى دحام محمد مصطفى, اليوم السبت ، بان محافظ نينوى استثنى مديرية التقاعد في نينوى من التعطيل لغرض انجاز المعاملات التقاعدية للموظفين والشهداء بغية صرف مستحقاتهم بأسرع وقت.وقال دحام محمد مصطفى في حديث لـ “العهد نيوز” بان محافظ نينوى استثنى دائرة التقاعد في المصول من التعطيل نظرا لكثرة المعاملات […]

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