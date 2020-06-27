2020/06/27 | 22:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجمع الفقهي يقدم 3 مرشحين لمنصب رئيس ديوان الوقف السني (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي يقدم 3 مرشحين لمنصب رئيس ديوان الوقف السني (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي يقدم 3 مرشحين لمنصب رئيس ديوان الوقف السني (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).