18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/06/27 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن تسجيل 18 حالة وفاة و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في عموم مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.وذكر بيان لوزاة الصحة في الاقليم وتلقته (المستقلة) اليوم السبت إنها “حجرت 279 شخصاً جديداً”، مبينة أن “عدد الموجودين في الحجر حالياً هو 1232 شخصاً من […]

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