متخصص يكشف سبباً جديداً لتصاعد وفيات كورونا لدى الشباب ويؤكد: الفيروس بات يصل للرئة سريعاً!

2020/06/27 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف متخصص بالصحة العامة عن سبب جديد لم يطرح سابقاً لتزايد عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق وخ...





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