2020/06/27 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف متخصص بالصحة العامة عن سبب جديد لم يطرح سابقاً لتزايد عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق وخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
متخصص يكشف سبباً جديداً لتصاعد وفيات كورونا لدى الشباب ويؤكد: الفيروس بات يصل للرئة سريعاً!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
كشف متخصص بالصحة العامة عن سبب جديد لم يطرح سابقاً لتزايد عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق وخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
متخصص يكشف سبباً جديداً لتصاعد وفيات كورونا لدى الشباب ويؤكد: الفيروس بات يصل للرئة سريعاً!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متخصص يكشف سبباً جديداً لتصاعد وفيات كورونا لدى الشباب ويؤكد: الفيروس بات يصل للرئة سريعاً!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).