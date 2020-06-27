السوداني يكشف عن اتفاق بين الصناعات الحربية وصحة الرصافة بشأن تشغيل معامل للاوكسجين

2020/06/27 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، السبت (27 حزيران 2020)، عن الاتفاق بين الصناعات الحربية و...





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