اغتيال ضابط رفيع في الشرطة العراقية جنوبي البلاد

2020/06/27 | 22:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم السبت، باغتيال ضابط رفيع في الشرطة العراقية جنوبي البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة مسلحة اغتالت، مساء اليوم، العميد كاظم راضي مدير شرطة قسم الحي بالقرب من بوابة المركز في محافظة واسط.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونفذت عملية دهم بحثا عن المنفذين الذين لاذوا بالفرر الى جهة مجهولة.

من جهتها فتحت قوات الشرطة تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات حادث الاغتيال بإشراف اللواء قاسم راشد زويني .

وبحسب بيان من شرطة واسط، فقد باشرت الاجهزة الأمنية هناك بجمع الأدلة والمعلومات والانتقال الى محل الحادث، مؤكدة أنه سيتم اعلان ما توصلت اليه التحقيقات الأولية فور اكتمالها.

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