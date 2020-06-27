الامن النيابية: امريكا تستخدم “وصفة بريطانية” لاستهداف الحشد الشعبي

2020/06/27 | 22:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، السبت، بان امريكا تستخدم وصفة بريطانية لاستهداف الحشد الشعبي.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القوات الامريكية استهدفت الحشد الشعبي عدة مرات وتسببت في سقوط العشرات من الشهداء والجرحى وجريمة المطار في استهداف قادة النصر واضحة في التعبير عن الاجندة التي تحاول تطبيقها على […]

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