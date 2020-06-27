2020/06/27 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الكربولي لـ / نينا / : نحن مع اعادة فتح ملفات المطلوبين للقضاء ومنها قضايا الارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الكربولي لـ / نينا / : نحن مع اعادة فتح ملفات المطلوبين للقضاء ومنها قضايا الارهاب ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الكربولي لـ / نينا / : نحن مع اعادة فتح ملفات المطلوبين للقضاء ومنها قضايا الارهاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).