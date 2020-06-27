بيان هام من أمير قبيلة عنزة بعد انتشار مقطع صوت “خطير” على خلفية “عملية الدورة”

2020/06/27 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر شيخ قبيلة عنزة في العراق، خالد بن متعب بن محروت الهذال، بيانًا هامًا على خلفية انتشار مقطع صوت لأحد الاشخاص هدد باسم عشيرته “عنزة” بحمل السلاح ضد حكومة الكاظمي على خلفية عملية الدورة التي نفذتها قوات مكافحة الارهاب واعتقلت عناصر من حزب الله.وجاء في نص وثيقة البيان:

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