مجلس الأمن الوطني يوجه بإصدار بروتوكولات تكفل الحماية كورونا ويصدر تعليمات

2020/06/27 | 22:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وجّه مجلس الأمن الوطني برئاسة مصطفى الكاظمي وزارة الصحة بإصدار تعليمات وبروتوكولات تكفل الحماية من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا، فيما كلف التعليم العالي بدعوة طلبة كليات الطب الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن الكاظمي ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خصص […]

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