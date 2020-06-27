2020/06/27 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رأى المحلل السياسي حسين شلوشي، السبت، ان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي لا يصلح لتولي ادارة مدرسة في اشارة الى انه لا يملك الخبرة الكافية بادارة حكم البلاد.
و قال شلوشي في حديث لقناة “العهد” ان ” الدولة العراقية فقدت هيبتها من خلال اجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة وكذلك الاعتداء على القوات الامنية […]
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و قال شلوشي في حديث لقناة “العهد” ان ” الدولة العراقية فقدت هيبتها من خلال اجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة وكذلك الاعتداء على القوات الامنية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي: الكاظمي لا يصلح لتولي ادارة مدرسة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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