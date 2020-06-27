سياسي: الكاظمي لا يصلح لتولي ادارة مدرسة

2020/06/27 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي حسين شلوشي، السبت، ان رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي لا يصلح لتولي ادارة مدرسة في اشارة الى انه لا يملك الخبرة الكافية بادارة حكم البلاد.و قال شلوشي في حديث لقناة “العهد” ان ” الدولة العراقية فقدت هيبتها من خلال اجبار مدير صحة ذي قار على الاستقالة وكذلك الاعتداء على القوات الامنية […]

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