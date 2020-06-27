ليفربول يحاول قطع طريق صلاح وماني إلى إسبانيا

2020/06/27 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن إدارة ليفربول سوف تبدأ محادثاتها مع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، من أجل إقناعهما بالبقاء في صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.وقال دنكان كاسلز، خبير الانتقالات، في تصريحات نقلتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية: “ليفربول يدرك أن صلاح وماني يطمحان للعب في فرق مثل برشلونة أو ريال مدريد في […]

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