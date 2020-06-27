احتكاك عسكري “سعودي إيراني” في مياه الخليج

2020/06/27 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السعودية أن 3 قوارب إيرانية دخلت الخميس الماضي المياه السعودية بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن قوات تابعة لحرس المملكة الحدودي أجبرتها على التراجع باستخدام طلقات تحذيرية.وقال حرس الحدود السعودي، في بيان أصدره اليوم السبت ونقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية: “عند الساعة 18.30 من يوم الخميس… رصدت دوريات حرس الحدود […]

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