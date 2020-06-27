الترفّق بالديمقراطية الناشئة - امال قرامي

2020/06/27 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي جاءت في كلمة رئيس البرلمان في الجلسة المخصّصة لمساءلة الحكومة دعوة إلى «إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات..



ذلك أنّ الترفّق بالديمقراطية الناشئة واجب الجميع» وتأتي هذه الدعوة في أسبوع تصاعدت فيه وتيرة الاحتجاجات، والعنف داخل أسوار مجلس الشعب وخارجه ولم يترفّق فيه المسؤولون عن إدارة المرحلة بالإنسان.



ولنا أن نتساءل :هل يستقيم الترفّق بالمصطلحات والممارسات والمفاهيم؟ وأيّهما أولى: الترفّق بمصالح القيادات ......





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