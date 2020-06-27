الاتحاد الإفريقي يؤكد حل 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

2020/06/27 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أنه تم حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.وأفاد فكي، في بيان أصدره اليوم السبت، بأنه “تم بالفعل حل أكثر من 90% من القضايا” الخلافية في إطارة أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية، التي تضم ممثلين عن […]

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