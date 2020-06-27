مقترح لتسمية كأس الخليج المقبلة بإسم الراحل

2020/06/27 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قدم أستاذ القانون الرياضي في الجامعة الامريكية في الامارات سابقا، علي سماكة، مقترحاً لتسمية بطولة كأس الخليج المقبلة باسم اسطورة الكرة العراقية الراحل احمد راضي.وقال سماكة في تصريح صحفي، إن “قدمت مقترحاً على عدد من الاتحادات الخليجية لكرة القدم من اجل تسمية بطولة كأس الخليج المقبلة باسم النجم الراحل احمد راضي”.وأضاف ان “المقترح لاقى ترحيباً كبيراً من قبل عدد من الاتحادات التي اكدت بعدم ممانعتها بتسمية البطولة المقبلة بمسمى احمد راضي”.وقدمت اغلب الاتحادات الرياضية حول العالم عن تعازيها وحزنها بوفاة احمد راضي.

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