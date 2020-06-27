الصحة تدعوا الوقفين الشيعي والسني الى اشراك ائمة الجوامع والحسينيات بالتوعية ضد كورونا

2020/06/27 | 22:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دعت وزارة الصحة، السبت، الوقفين الشيعي والسني الى اشراك ائمة الجوامع والحسينيات بالتوعية ضد كورونا.وقالت دائرة التوعية والاعلام في وزارة الصحة، في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، انها تدعو"الوقفين الشيعي والسني الى مضاعة مشاركة ائمة الجوامع والحسينيات بقراءة رسائل التوعية عن كورونا فترات كلاذان".

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