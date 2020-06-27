رمى طفلاً من الطابق العاشر دون رفة جفن.. وهذه التفاصيل

2020/06/27 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… من الطابق العاشر، وفي مشهد يفوق الخيال، أقدم مراهق بريطاني على رمي ابن الست سنوات، على مرأى من الحشود المذعورة في أحد متاحف لندن الشهيرة على ضفاف نهر التايمز.الحادث المروع وقع في أغسطس الماضي، إلا أن الطفل الفرنسي لا يزال يعاني حتى الآن، وقد لا يشفى بشكل كلي.أما المراهق جونتي برافيري المضطرب […]

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