وزراء مجموعة العشرين يؤكدون دعم الحلول الرقمية للتعليم لتخفيف آثار الجائحة العالمية

2020/06/27 | 22:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد وزراء مجموعة العشرين، اليوم السبت، على دعم الحلول الرقمية للتعليم ومناهج التعليم المدمج لتخفيف آثار الجائحة العالميةوذكرت دائرة الإعلام والعلاقات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان انه "اختتم وزراء التعليم لمجموعة العشرين اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي بالتأكيد على دعم استمرارية الحلول الرقمية للتعليم وتعزيز مجالات التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني ضمن سياقات الدول المختلفة".واضافت "وتضمن البيان الختامي إلتزام المجموعة بالاستمرار في بذل الجهود لدعم استمرارية التعليم ومرونته خلال الأزمات، مشيرين في الوقت نفسه الى أوجه التقدم والتطورات التي نتجت عن الجائحة في مجالات التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني وغيرها من الحلول الرقمية للتعليم ضمن سياقات الدول المختلفة".وأكدت على "أهمية تعزيز مناهج التعليم المدمجة وغيرها من العناصر التي تتضمن ترسيخ العديد من العوامل مثل استدامة البنية التحتية وتطوير المهارات ومعالجة الفجوات الرقمية". جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو وعبر ممثلها في العراق باولو فونتاني قد أشادت بإجراءات التعليم الإلكتروني لدى الجامعات العراقية وسرعة الاستجابة العاجلة من وزارة التعليم العالي للمتطلبات الدراسية في ظل ظروف الأزمة الصحية العالمية.

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